أمسية عن صناع مصر الحديثة في جامعة جنيف

استضافت كلية الآداب بجامعة جنيف السويسرية مساء الثلاثاء، الموافق الثامن من مايو، ندوة، أقامتها الجمعية الثقافية السويسرية المصرية للكاتب الفرنسي، والمؤرخ، عاشق مصر "روبير سوليه"؛ حول مضمون أحدث كتبه المعنون "صانعو مصر الحديثة"، الذي يتناول فيه عشرين شخصية مصرية مؤثرة، من بينهم امرأتان: أم كلثوم وهدى شعراوي.

حضر الندوة التي أقيمت في إحدى قاعات الجامعة التي تفتح أبوابها لأنشطة الجمعية الثقافية، العشرات من الباحثين والدارسين والمهتمين، وبعض من أعضاء الجالية المصرية، الذين حرصوا على طرح أسئلتهم عن مصر على "سوليه"، وذلك قبل الحصول على توقيعه على كتابه الأحدث، وبعد كلمته التي قدم فيها نبذة عن الكتاب قال: "يحاول الكتاب تقديم حصر بصناع مصر الحديثة، وإنجازاتهم على مدى قرنين من الزمان، حيث نجحت مصر بحداثتها في القيام بدورها النهضوي المؤثر في محيطها العربي، ومحيطها الإفريقي. يرصد الكتاب تلك الأسماء التي اشتهر بعضها بصورة كبيرة في أوروبا، بينما لم يحظ بعضها الآخر بما يستحقه، ومنهم الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوي"، على الرغم من كونه من أوائل المبعوثين المصريين الذين منحهم محمد علي فرصة بناء جسر بين الثقافة الغربية والتعليم في مصر، والذي انتبهت مكتبة الإسكندرية لدوره الرائد، ودعتني قبل أسابيع لحضور افتتاح الصالون الثقافي المسمى باسمه".

يرى "سوليه"، أن مصر بدأت علاقتها بالحداثة مع صدمة نزول جيش حملة بونابرت الفرنسية إلى سواحلها في عام 1798، بصحبة جنوده وعلمائه وفنانيه. ومنذ ذلك الحين، عاشت مصر تحولات تاريخية وطفرات ساهم في تحديد ملامحها عشرون شخصية رئيسية، تنوعت ما بين القادة السياسيين، بداية من الوالي محمد علي، ومن تبعه من أولاده، وعرابي وسعد زغلول، وصولًا إلى ناصر والسادات، وهناك رواد حركة التنوير، مثل: الطهطاوي وطه حسين وهدى شعراوي، وكذلك المفكرون والناشطون، مثل محمد عبده، وحسن البنا، والكتاب والفنانون مثل نجيب محفوظ وأم كلثوم. وغيرهم، ممن تركوا صورهم وأسماءهم محفورة في أذهان المصريين ومتابعي مجريات الأمور في الشرق الأوسط.

و"سوليه" من مواليد القاهرة في عام 1946، لأسرة مسيحية ذات جذور شامية، أمضى في مصر 17 عامًا، قبل أن ينتقل إلى فرنسا للدراسة، ثم العمل في صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهيرة، ليتخصص في الشأن المصري، ويقدم العديد من الأعمدة والمقالات والكتب التي كرسها لفهم ما يحدث في مصر ماضيًا وحاضرا ومستقبلًا، والتي تنوعت بين الدراسات، مثل: علماء بونابرت في مصر، ومصر ولع فرنسي، وقاموس عاشق لمصر، والسادات، وسقوط الفرعون عن ثورة يناير، فضلًا عن الروايات، ومنها: الطربوش التي تمت ترجمتها لعدة لغات، والمملوكة، ومزاج، والحجرة الوردية، وفندق مهرجان.

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