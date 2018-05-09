إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش وتقول إنه يحث على مقاطعتها

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

وقالت هيومن رايتس ووتش، التي مقرها نيويورك، إن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش، في إسرائيل، وفلسطين، الجنسية الأمريكية. ونفى شاكر الاتهام الموجه إليه.

كانت إسرائيل قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

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