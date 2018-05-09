مقتل 9 في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي العاصمة السورية دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تسعة مقاتلين على الأقل من الموالين للحكومة السورية قتلوا مساء الثلاثاء، في هجوم صاروخي إسرائيلي، استهدف منطقة بجنوب العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المرصد، أنه لم يتسن تأكيد ما إذا كان القتلى التسعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، أو مسلحين موالين لإيران.

وتابع، أن الضربات الصاروخية استهدفت مخازن أسلحة، وقاذفات صواريخ، يعتقد أنها خاصة بالحرس الثوري الإيراني في منطقة "الكسوة" السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر طبية، أن مدنيين اثنين قتلا جراء ذلك.

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