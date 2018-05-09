الصناديق الفاضية ماتترميش.. 10 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

ادخل يهمك ايضا بالفقرات وليس سطر منفصل

تغيير ديكور المنزل وكسر الروتين والملل من الأمور التي تسعى لها كل سيدة، فالأمر أصبح أسهل ولا يحتاج لإنفاق أموال كثيرة، وفكرة تدوير الأشياء في منزلك الحل الأمثل للتجديد بأسهل وأرخص الطرق، فالتجديد اليوم لا يكون بإلقاء الأشياء القديمة في سلة المهملات، بل بإعادة استخدامها.. هل فكرت يومًا فى صناديق الخشب الفارغة التي تتخلصين منها الخاصة بنقل الخضار والفواكه.. والتي قد نمر بها عندما تكون "مرمية" في الشارع كأنها لا شيء، استخدميها كقطعة أثاث في منزلك أو بعدة طرق نستعرضها في الموضوع التالي..

1- استخدمي الصناديق الفارغة في الديكور، كل ما عليك هو تنظيفها جيدًا ثم تغليفها بورق ملون أو ورق حائط يلائم المكان الذي ستضعينها به، فسيكون لديك وحدة تخزين جميلة تستخدمينها في عدة أغراض.

2- الصناديق الفارغة تساعدك إذا كان لديك حديقة، وتحبين تربية الدواجن، جمعي أكثر من صندوق لعمل عشة بسيطة للدجاج، وما يميزها أنها مفرغة وتسمح بدخول الهواء للدواجن، قد يهمك.. «بلاش ترميها».. 7 حيل لاستخدام علب الأحذية في ديكور بيتك

3- اصنعي من الصناديق الفارغة طاولة بسيطة للجلوس في الصباح وتناول كوب من القهوة أو الشاي، اجمعي ألواحا خشبية مع الصناديق الفارغة وصممي طاولة، ويمكنك استخدام أي لون دهان تفضلينه لتغيير شكلها.

4- إذا كنت ممن يحبون الزرع، استخدمي الصناديق الفارغة في زرع أي نوع نباتات تحبينه، فهي تصلح لأن تكون بديلا لأواني زراعة أنواع مختلفة من النباتات في البلكونة أو حديقة المنزل، اعرفي أكثر عن ديكور شقتك لو صغيرة هنا.

5- صممي طاولة مميزة من الصناديق الخشبية، من خلال تجميع أكثر من صندوق بجانب بعضها، وتلوينها بلون محبب لك، ووضع أي فازة جميلة مليئة بالزهور أو برواز لأحد أفراد عائلتك أو منظر طبيعي، اختاري ما يتناسب مع باقي أثاث وديكور الغرفة لديك، استخدمي كارتونة البيض الفارغة في ديكور منزلك اعرفي الطريقة هنا .

6- علقي الصناديق الفارغة في مطبخك أو حمامك، واستخدميها وحدة تخزين لمساحيق الغسيل أو الشامبوهات الخاصة بك، فهي تلائم ذلك ولن تصدأ أو تتأثر بالمياه، ويمكنك طلاؤها بلون يتماشى مع سيراميك المطبخ والحمام.

7- الصناديق الفارغة صغيرة الحجم، تصلح لتجميع إكسسواراتك أو الشرابات الخاصة بأطفالك، استخدميها بعد تنظيفها وزينيها بأوراق الحائط الملونة، فهي وحدة تخزين مناسبة لك.

8- استخدمي الصناديق الفارغة في غرفة نومك بجانب السرير لوضع المنبه أو كتب تحبين قراءتها قبل النوم، فهذه خطوة بسيطة لعمل طاولتك بنفسك من الصناديق الفارغة بعد دهانها أو تغليفها بورق حائط ملون يناسب ألوان غرفتك.

9- اصنعي من الصناديق الفارغة لديك جزامة، لمنع الفوضى داخل منزلك، جمعي أكثر من واحد وغلفيها أو لونيها بأي دهان يناسبك، وضعيها على أحد حوائط منزلك لوضع الأحذية داخلها.

10- صممي كرسيا بسيطا من الصناديق الفارغة، كل ما عليك هو إضافة أرجل وقاعدة خشبية للصندوق الخشبي للحصول على كرسي بسيط، يصلح إذا كان لديك عزومة لأكثر من شخص وليس لديك أثاث كاف.

بهذه الطرق تستطيعين تحويل الصناديق الفارغة لقطعة جديدة داخل منزلك، دون الحاجة لإنفاق الأموال، فأي تغيير تقومين به سيشعرك بالسعادة، خاصة إذا كنت أنت صاحبة الفكرة والتصميم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا