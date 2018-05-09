فريق حجازي وجبر يودع البريميرليج بعد فوز ساوثهامبتون

كتب: علي الزيني

ودَّع الفريق الأول لكرة القدم بنادى ويست بروميتش ألبيون، الذي يلعب له أحمد حجازي وعلى جبر، الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق ساوثهامبتون الفوز على سوانزي سيتي، بهدف نظيف.

وفاز ساوثهامبتون على سوانزي بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 31 من البريميرليج، التي أقيمت على ملعب استاد ليبرتي اليوم الثلاثاء، حيث سجل مانولو جابياديني هدف انتصار الفريق.

وجاء فوز ساوثهامبتون ليرفع رصيده إلى النقطة 36، ليتقدم إلى المركز 16 في جدول الترتيب، تاركًا سوانزي سيتي يصارع على الهروب من الهبوط.

وتأكد هبوط وست بروميتش إلى دوري الشامبيونشيب رسميًا، بعدما أصبح رصيده 31 نقطة، أمام ستوك سيتي بـ30 نقطة، وخلف سوانزي سيتي برصيد 33 نقطة.

ويعد هدرسفيلد وساوثهامبتون هما الفريقان الأقرب لمنطقة الهروب، حيث يمتلكان 36 نقطة، حيث تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة بينهما مع سوانزي سيتي.

وتتبقى مباراة واحدة فقط لكل من سوانزي سيتي وساوثهامبتون، بينما سيخوض هيدرسفيلد مباراتين منهما واحدة مؤجلة أمام تشيلسي غدا الأربعاء.

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