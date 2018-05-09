باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن حقق الفوز على نظيره ليزيريبي أحد أندية الدرجة الثالثة، اليوم الثلاثاء على ملعب دو فرانس.

تقدم جيوفاني لو سيلسو بالهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف وإدينسون كافاني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ليحصل الفريق الباريسي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

بدأ فريق ليزيريبي المحاولات الهجومية بتسديدتين لثنائي الوسط يواكيم آيكماير وسباستيان فلوشون، في الدقيقة الأولى ولكن لم تشكلان أي خطورة على مرمى الحارس الألماني، كيفن تراب، بعدها اختفى فريق ليزيريبي تماما واكتفى بالدفاع، وتصدى القائم الأيمن لثلاث تسديدات لجيوفاني لو سيلسو وكيليان مبابي، وأضاع آنخيل دي ماريا فرصة خطيرة بضربة رأس فوق العارضة.

بقى دفاع ليزيريبي صامدا لمدة 26 دقيقة، عندما تسلم لو سيلسو الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها بسهولة على يمين الحارس ماتيو بيتشو، مسجلا الهدف الأول لبي إس جي، وكاد داني ألفيس أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من ركلة حرة، مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وأضاع كافاني فرصتين مؤكدتين بفضل تألق حارس ليزيريبي، كما ألغى الحكم هدفا لمبابي بعد اللجوء لتقنية الفيديو، خلال أول 10 دقائق من الشوط الثاني، واصل سان جيرمان إهدار الفرص حيث تعثر مبابي في تسديدة كرة على خط المرمى، ثم تعرض كافاني لعرقلة من حارس ليزيريبي، ليحصل على ركلة جزاء، سددها بقوة في الزاوية اليمنى مسجلا الهدف الثاني، ليتوج الفريق العاصمي بالكأس.



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