عبدالرزاق الداهش يكتب :

القطراني غضبان!

على القطراني نائبا للسراج وفقا لفقه الإدارة، أما حسب فقه الواقع فهو سكرتير ثالث أو رابع للمشير حفتر.

مساحة الاجتهاد المتاحة للقطراني أو (سنفور غضبان) ضيقة جدا ،فالرجل مبرمج أن يقول لا للسراج ،حتى لو قال الأخير لا اله إلا الله.

هو لا يعرف الفيتو قراطية، ولكنه طالب بأن تكون قرارات الرئاسي بالإجماع، ولكي يكون العضو المعطل.

لا هو في المجلس الرئاسي، ولا هو خارجه، في الصباح يقوم بتوقيع الخطابات بصفة نائب رئيس المجلس، وفي المساء يصدر البيانات ضد المجلس الرئاسي، وعلى الفاضي والمليان.

صحيح أنه تاجر اعلاف، وصحيح أن هناك أسئلة حول ثرائه المجهول، وصحيح أنه جهوي، ولكن مع ذلك فالرجل أكد أنه مظلوم، وقد اثبت ذلك من خلال ظهوره الأخير على التلفزيون، ليس فيما يتعلق بما قاله الحاسي، بل بما اعترف به علي نفسه.

فالرجل يقول بكل بساطة او عباطة، أنه هو من رشح ابن عمه للسفارة، كمكافأة لما قدمه له في الحملة الانتخابية!

فالظلم ليس فقط أن تكلف وزير بمهمة غفير، فالأكثر ظلما هو ان تكلف غفير بمهمة وزير، في الأولى ظلم للوزير، وفي الثانية ظلم للغفير وللجميع.

والمشهد امامكم!!

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا