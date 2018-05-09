روسيا تحتفل بالنصر على النازية بـ3500 قطعة عسكرية

انطلق العرض العسكري في الساحة الحمراء وسط موسكو، إحياء للذكرى 73 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل انطلاق العرض العسكري، بقدامى المحاربين، الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

كذلك تفقد وزير الدفاع، سيرغي شويغو، التشكيلات العسكرية المشاركة في الاستعراض، ووجه لها التحية.

وشارك في الاستعراض العسكري أكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري إلى جانب الآليات العسكرية والطائرات التابعة لمختلف صنوف القوات المسلحة، وكذلك سرايا استعراضية تابعة لدوائر القوات الأخرى.

دخل في تسليح الجيش الروسي في العام الأخير أكثر من 3500 قطعة من المعدات الحربية، بينها أكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة، و100 طائرة وحوامة، و19 سفينة، وكمية من نماذج الأسلحة التي لا مثيل لها في العالم.

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