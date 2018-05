نائب روسي: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يبرر لإيران تكثيف نشاطها

المتوسط:

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي دميتري نوفيكوف، ان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران يعتبر استفزاز، يمنح طهران حرية العمل في مجال إنتاج الأسلحة النووية.

وأوضح نوفيكوف في حديث لوكالة “نوفوستي”، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم إلغاء الاتفاق فستحصل طهران نظريا على حرية العمل بما يشمل تلك المتعلقة بإمكانية إنتاج الأسلحة النووية وتنفيذ برامج في هذا المجال. لذلك فإن الولايات المتحدة تلعب هنا دور المستفز.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تشتك حتى الآن من تنفيذ إيران لالتزاماتها وفق هذا الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعته طهران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) عام 2015. كما أعلن استئناف كل العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي تم رفعها بعد توقيع الاتفاق.

