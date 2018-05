إسرائيل تطرد ممثل منظمة حقوقية يدعم مقاطعتها

المتوسط:

أمرت وزارة الداخلية الإسرائيلية ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، بمغادرة البلاد خلال 14 يوما، متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

ويحمل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش، في إسرائيل، وفلسطين، عمر شاكر، الجنسية الأمريكية. وقد نفى الاتهام الموجه إليه.

وكانت إسرائيل قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

