نواب «الشورى الإيراني» يطلقون شعار الموت لأمريكا

قام نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بحرق العلم الأمريكي ونص الاتفاق النووي، في مستهل الجلسة العلنية للمجلس اليوم الأربعاء، وذلك ردا على انسحاب ترامب من الاتفاق مع بلادهم.

وتوجه عدد من النواب، في مستهل الجلسة العلنية للمجلس، إلى منصة الهيئة الرئاسية وأطلقوا شعار الموت لأمريكا وأحرقوا العلم الأمريكي.

ورحب باقي النواب بهذا الإجراء وأعلنوا مخاطبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “لقد أحرقت الاتفاق النووي، ونحن أيضا نحرق علمك وأطلقوا مرة أخرى، شعار الموت لأمريكا”.

وردد النواب هتافات مناهضة للولايات المتحدة وسياساتها تجاه بلادهم والعالم الإسلامي عامة، على وقع صيحات التكبير.

وقام النائب في البرلمان، حجة الإسلام ذو النوري، الذي يرأس اللجنة النووية بمعية عدد من النواب، بالتوجه إلى منصة الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى، وأطلق مع زملائه شعار الموت لأمريكا وحرقوا العلم الأمريكي.

وشهدت العاصمة الإيرانية وباقي المدن أول فعاليات احتجاجية على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، وقام المحتجون بحرق الأعلام الأمريكية وإطلاق هتافات منددة بسياسة المناوئة لبلادهم.

