المتوسط:

أكدت إسرائيل عودة الحياة إلى طبيعتها في هضبة الجولان، بعد أن كانت قد استنفرت قواتها إثر رصد تحركات عسكرية قالت إنها إيرانية في سوريا.

وأعلنت إسرائيل أنه في ختام تقدير الموقف في القيادة الشمالية العسكرية، تقرر العودة إلى الوضع الاعتيادي في البلدات في هضبة الجولان خاصة فيما يتعلق بالدوام الدراسي وأعمال المزارعين.

وأوضحت أن الرحلات ستسير بشكل طبيعي كالمعتاد بالتنسيق مع الجيش، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق عدة مواقع سياحية بشكل محدد.

وكانت إسرائيل قد أعلنت حالة الاستنفار أمس الثلاثاء بعد أن رصد الجيش الإسرائيلي نشاطات غير عادية للقوات الإيرانية في سوريا.

وأمرت السلطات الإسرائيلية الإدارات المحلية في منطقة الجولان بتحضير الملاجئ، كما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم نشر أنظمة الدفاع ووضع القوات في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجوم.

عقب ذلك نفذت مقاتلات إسرائيلية الليلة الماضية غارات استهدفت منطقة الكسوة بريف دمشق، ثيل إنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

وقبل ذلك اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارته إلى قبرص التي استمرت ساعات فقط بدلا من يوم كامل بسبب توتر الوضع الأمني على الحدود مع سوريا.

The post إسرائيل تنهي حالة الاستنفار الأمني بهضبة الجولان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية