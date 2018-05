المتوسط:

أكدت وسائل إعلامية اليوم الأربعاء، سقوط قذيفتين صاروخيتين في العاصمة دمشق، واحدة في منطقة المرجة والثانية في المزرعة، مصدرهما حي الحجر الأسود جنوبي العاصمة وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأضافت “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر في قيادة شرطة دمشق وشهود عيان، أن دوي الانفجار الأول كان بسبب سقوط قذيفة صاروخية على منطقة المرجة، تحديداً في برج دمشق القريب من حي البحصة، في حين سقطت القذيفة الصاروخية الثانية في ساحة الميسات بمنطقة المزرعة.

وأشارت إلى أن مصدر القذيفتين هو حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، اللذين يتواجد فيهما بقايا مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

The post سقوط قذيفتين صاروخيتين في دمشق يسفر عن سقوط ضحايا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية