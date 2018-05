الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا قادما من اليمن

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية.

وأوضح المالكي، اليوم الأربعاء، أن جماعة “أنصار الله” أطلقت الصاروخ من محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان، مؤكدا أنه “تم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي 2216 والقرار 2231، بهدف تهديد أمن المملكة، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المتحدث على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة “رويترز” إنه سمع دوي 4 انفجارات في العاصمة الرياض دون تقديم تفاصيل.

