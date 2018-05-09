مناورات بحرية عمانية إيرانية مشتركة في المياه الإقليمية لطهران

نفذعدد من سفن البحرية العمانية وعدد من سفن البحرية الإيرانية اليوم الأربعاء فعاليات التمرين البحري المشترك "البحث والإنقاذ" بالمياه الإقليمية الإيرانية .

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يأتي التمرين في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها البحرية العمانية "مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية في مختلف المجالات العسكرية".

وقد اشتمل التمرين، في إطار الخطة الموضوعة، على المجالات التدريبية لإجراءات الإنقاذ ومتطلبات البحث البحري.

كما يأتي تنفيذ التمرين على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من الشهر الجاري، حيث يبحث الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع "التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات وتوثيق أواصر التعاون القائمة بين البلدين الصديقين".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا