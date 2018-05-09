مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي

الرياض 09 مايو 2018 (وال) – أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب بلاده من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي وإعادة العقوبات المفروضة عليها، مع فرض عقوبات جديدة مشددة.

وقال الزياني، في بيان إن الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي موقف شجاع، جاء رغبة منه بضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ورداً على سياسات إيران العدائية في المنطقة والقائمة على التوسع والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها.

واعتبر الزياني إن القرار يأتي رداً على رعاية إيران ودعمها التنظيمات الإرهابية ومواصلة تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وبما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

الجدير بالذكر إن الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

يشار إلى إن هذا القرار لاقى انتقاداً من الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا، فيما امتدحت القرار إسرائيل وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين.(وال – الرياض) هــ ع

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