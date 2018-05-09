الشرطة العراقية تعتقل سجان “داعش” شمالي البلاد

بغداد 09 مايو 2018 (وال) – أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، اعتقال إرهابي كان يعمل سجان لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، في محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأوضح معن في ــ بيان ــ أن فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقى القبض على إرهابي مطلوب قضائياً وفق المادة 4 1 إرهاب، والذي كان يعمل سجانا في أحد سجون “داعش” في منطقة الفيصلية.

وأضاف معن أن الإرهابي، تم القبض عليه في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

يشار إلى أن القوات العراقية تواصل عمليات التطهير والتفتيش للبحث عن عناصر إرهابية في المناطق التي حررتها من قبضة تنظيم “داعش” شمال ووسط وغربي البلاد. (وال – بغداد) هــ ع

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