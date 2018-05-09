وصفات طبيعية لعلاج الدوالي في 3 شهور

لا أعرف سببا حقيقيا وراء ظهور الدوالى في الساقين، ربما يكون بسبب زيادة الوزن والوقفة الكثيرة أو بسبب نقص الفيتامينات، لكن على أى حال الأمر مزعج للغاية وبسبب ظهورها لا أستطيع ارتداء جيب أو فستان قصير، مما جعلني أبحث عن حل سريع ورخيص بعيدا عن عمليات الليزر التي نسمع عنها مؤخرا، والذى كان عمل وصفات طبيعية في المنزل بشكل مستمر.

عزيزتي.. الوصفات الطبيعية التى واظبت عليها لمدة ثلاث أشهور أدهشتني نتائجها وتخلصت من اللون الأزرق القبيح من قدمي بسبب تكرارها.. جربيها إذا كنت تعانين مثلي.

الوصفات التالية تعمل على تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الدوالى والتخلص من لونها المزعج

الوصفة الأولى.. خليط الزيوت

خليط من مجموعة زيوت هي (إكليل الجبل والخزامى والزنجبيل وزيت الزعتر) اخلطيها معا ودلكي بها منطقة الدوالي لمدة 10 دقائق.

الوصفة الثانية.. كستناء الحصان

مؤكد أنك أول مرة تسمعين عنه هو متوفر عند العطارين وبخاصة المعروفون ببيع الأعشاب الهندية والآسيوية، قومي بشراء عبوة متوسطة الحجم فسوف تكفي ثلاث أشهر، ضعي منها القليل كل يوم بعد غسل الساقين جيدا، فهي تعمل على علاج الإنزيمات المدمرة لجدران الأوعية الدموية.

الوصفة الثالثة.. البقدونس

أعتقد أنه أكثر عشب له فوائد كثيرة منها التخلص من الدهون الزائدة في الجسم عن طريق احتساء كوب على الريق كل يوم، وعلاج الدوالي عن طريق غلي أوراق البقدونس الطازج المفروم في كوب من الماء لمدة خمس دقائق، ثم تركه حتى يبرد وتصفيته وتدليك المنطقة المصابة.

الوصفة الرابعة.. الثوم

للثوم فوائد كثيرة للبشرة والشعر، فهو يساعد على ملء فراغات فروة الرأس وتطويل الشعر، وعلاج أيضا للدوالي عن طريق خلط ملعقتين من الثوم المفروم مع كوب عصير برتقال وملعقتي زيت زيتون، ويوضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق لمدة يوم بالكامل وتحفظ في مكان بارد وتستخدم عن طريق وضع القليل منها وتدليك منطقة الدوالي.

الوصفات الطبيعية أفضل بكثير من العمليات الجراحية والليزر، لكن إن كانت حالتك سيئة والدوالى كثيرة فى قدمك عليك الإسراع في علاجها تحت مباشرة طبيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا