هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل اللحم المدخن

أمس، تحدث زوجي بشغف وسعادة عن وجبة تناولها في العمل مع فريق عمله مكونة من شرائح اللحم والأرز المتبل، وعندما سألته عن سعرها أصابتني حالة من الصدمة فكانت غالية للغاية وثمنها يكفي غذاء أسرة بالكامل، مما جعلني أسأل أكثر عن هذه الوجبة واللحم المدخن والفرق بينها وبين ما أقوم بتحضيرها في المنزل إلى أن عرفت من زوجي أنها من اللحم المدخن. بالفعل.. بحثت هنا وهناك إلى أن عرفت طريقة تحضيرها في المنزل وكانت موفرة للغاية عن التي تناولها زوجي، جربيها لأسرتك اليوم فمذاقها لذيذ للغاية.

المكونات:

– كيلو لحم (قطع)

– ملعقة كمون

– ملعقة ملح

– ملعقة بهارات لحم

– ملعقة فلفل أسود

– كوب زيت نباتي صغير الحجم

– كوب بصل شرائح

– كوب فلفل أخضر شرائح

– كوب فلفل أحمر شرائح

– كوب طماطم شرائح

– ملعقتا ثوم مفروم

– عود قرفة

– 4 أوراق غار

– كوب ماء

طريقة التحضير:

– في إناء متوسط الحجم ضعي كل التوابل والبهارات معا ثم ضعي اللحم وقلبي البهارات فيها إلى أن تغطي اللحم بالبهارات جيدا.

– في طاسة القلي.. ضعي الزيت إلى أن يسخن ثم أضيفي إليه اللحم وقلبيه على الجانبين حتى يتحول لونه إلى البني ثم أخرجيه واتركيه جانبا.

– مكان اللحم ضعي البصل والفلفل الأخضر وقلبيه لدقائق ثم أضيفي الطماطم والفلفل الأحمر والقرفة وورق الغار.

– بعد مرور دقائق على تقليب الخضراوات السابقة أضيفي اللحم إليه وقليلا من الماء.

– اتركي اللحم يطهى لمدة ساعة على نار متوسطة.

التقديم

أحضري طبقا من الطحينة وآخر من الأرز الأبيض أو الخبز الساخن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا