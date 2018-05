قبائل صعدة تحذر اليمنيين المشاركة بحرب الحوثيين العبثية

المتوسط:

أكدت قبائل صعدة، اليوم الأربعاء، أن صعدة يمنية عربية وأن الفكر الإيراني الصفوي دخيل عليها، مشددة على رفضها للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

ودعا البيان الذي أصدرته قبائل صعدة، المغرر بهم للتوقف عن الزج بأبنائهم في حرب عبثية.

فيما أشار البيان إلى أن المقذوفات على القرى الحدودية المجاورة لا تمثل إلا عصابة الحوثي، مؤكداً أن قبائل صعدة تشكل لجنة سياسية لعقد لقاءات مع سفراء دول التحالف.

