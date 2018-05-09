مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة يصدر سلسلة من القرارات

ايوان ليبيا – وكالات :

وافق مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة ،على سلسلة من القرارات اليوم الأربعاء الموافق التاسع من مايو 2018.

وأكد المجلس على صفحته الرسمية، موافقته على المباشرة بإجراءات التعاقد مع الشركة العامة للأعمال الكهربائية والطاقات المتجددة لغرض توريد وتركيب كوابل بحي البيضاء الجديدة في مدينة البيضاء، بقيمة إجمالية تقدر بـ550 ألف دينار ليبي.

ووفقاً للقرار رقم (238) للعام 2018، وافق المجلس على إعادة تسمية وتصنيف مركز المخيلي للأمومة والطفولة والطوارئ، بحيث يكون التصنيف والتسمية (مستشفى المخيلي القروي)، كما يمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

هذا وأذن مجلس الوزراء وفقاً للقرار رقم (236) لسنة 2018، لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مدرستين بالمنطقة التعليمية شحات بقيمة تقدر بـ3 ملايين، و888 ألف، و750 دينار، وفق ما ورد بكتاب وزارة التعليم المشار إليه، على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

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