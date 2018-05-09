بومبيو يزور كوريا الشمالية لبحث تحضيرات اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جون

عين ليبيا

حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء في كوريا الشمالية، لبحث تفاصيل التحضيرات الجارية من أجل القمة المزمعة بين زعيمي البلدين.

حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، أن بومبيو سيناقش مع مسؤولي كوريا الشمالية تفاصيل القمة التي ستجري بين دونالد ترامب وكيم جون أونغ.

كما سيمارس بومبيو ضغوطاً على بيونغ يانغ لإخلاء سبيل 3 مواطنين أمريكيين مسجونين في كوريا الشمالية.

هذا وكان بومبيو أجرى زيارته الأولى إلى كوريا الشمالية مطلع أبريل الماضي، عندما كان يرأس الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».

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