ممثل هيومن رايتس ووتش يُطرد خارج إسرائيل بعد اتهامه بدعم مقاطعة الكيان

عين ليبيا

صرحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أنها أمرت ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بمغادرة البلاد خلال 14 يوماً متهمة إياه بدعم مقاطعة ضد إسرائيل.

وأعلنت هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك، أن هذا القرار يثبت سعي إسرائيل لقمع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنها ستطعن على هذا القرار أمام القضاء.

هذا ويحمل عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين الجنسية الأمريكية.

وكانت إسرائيل قد حرمت شاكر في العام الماضي من الحصول على تصريح عمل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي أمس الثلاثاء، إنه اتخذ هذا الإجراء بناء على توصية جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية الذي قالت وزارته إنها جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة إسرائيل.

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