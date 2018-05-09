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الرئيس العراقي يأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال التليفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أعرب عن "أسفه" لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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