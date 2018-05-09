الرئيس العراقي يأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

قال التليفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أعرب عن "أسفه" لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
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ايوان ليبيا
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