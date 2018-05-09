تنامي خطر الكوليرا في ميانمار ومنظمة الصحة العالمية تُحذر المجتمع الدولي

عين ليبيا

تواصلت الجهود في بنغلاديش لحماية نحو مليون لاجئ من ميانمار من الكوليرا، فيما حذر دكتور «ريتشارد برينان» مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من مخاطر الأمراض الأخرى والكوارث الطبيعية والنقص الحاد في التمويل.

مضيفاً للصحفيين في جنيف أن غالبية اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش يعيشون في مخيمات مكتظة وغير صحية، مشيراً إلى موسم الرياح بما يحمله من مخاطر كامنة سواء الفيضانات أو الانهيارات الأرضية، فضلاً عن موسم الأعاصير.

هذا وتعتبر حملة التطعيم الحالية ضد الكوليرا متابعة لحملة التلقيح السابقة التي جرت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي. وتتسبب الكوليرا بالإسهال المائي الحاد الذي يمكن أن يكون قاتلا إن ترك بدون علاج.

وبالرغم من أن الكوليرا تعتبر أحد الشواغل الصحية إلا أن هناك أولويات أخرى يتوجب التركيز عليها كمرافق المياه والصرف الصحي باعتبارها أكثر الضمانات فعالية ضد الأمراض الأخرى التي تنقلها المياه.

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