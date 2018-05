فرنسا: الاتفاق النووي الإيراني لم يمت رغم انسحاب ترامب

المتوسط:

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء احتمال مواجهة المنطقة لخطر حقيقي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وقال لو دريان إن الاتفاق النووي الإيراني “لم يمت” رغم قرار الرئيس ترمب الانسحاب منه، مضيفاً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالًا في وقت لاحق اليوم بنظيره الإيراني حسن روحاني.

وأضاف أنه يتعين بحث برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقضايا أخرى لكن يجب الإبقاء على الاتفاق النووي، معلنا عن اجتماع مزمع، الاثنين المقبل، مع وزراء خارجية كل من إيران وبريطانيا وألمانيا.

وأضاف أن الاجتماعات ستجري أيضاً مع شركات مثل شركة “توتال” النفطية العملاقة وشركات أخرى وسط مخاوف اقتصادية في المنطقة.

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط وأغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية.

