هجوم إسرائيلي جنوبي دمشق يسفر عن مقتل إيرانيين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء أن هجوما إسرائيليا على منشآت عسكرية إيرانية جنوبي دمشق أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم ثمانية إيرانيين.

وبحسب رويترز، فقد ترددت أنباء الهجوم الإسرائيلي على منطقة الكسوة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المرصد ”ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 15 بينهم ثمانية إيرانيين على الأقل في الضربات الصاروخية“.

