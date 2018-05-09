زاها لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها، متوسط ميدان كريستال بالاس، بجائزة أفضل لاعب في هذا الشهر في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على كل من كريستيان إيريكسين، متوسط ميدان توتنهام، ورحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، وبيير أوباميانج، مهاجم أرسنال، وجاك ويلفرمور، لاعب ويست بروميتش، وجوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، وبول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

وتمكن اللاعب الإيفواري من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها في 4 مباريات خاضها في الدوري برفقة كريستال بالاس، ليصبح بالتالي أول لاعب من كريستال بالاس ينال تلك الجائزة منذ 14 عامًا، عندما حققها أندرو جونسون في عام 2044 تحديدًا.

كما توج اللاعب الدنماركي كريسيتان إيريكسين بجائزة أفضل هدف في الشهر والذي سجله في شباك تشيلسي يوم 1 إبريل الماضي في المباراة التي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 3-1.

وبدوره حصد مدرب ويست بروميتش دارين مور جائزة أفضل مدرب في الشهر بفضل النتائج المميزة التي حققها الشهر الماضي من خلال التعادل مع سوانزي سيتي وليفربول والتغلب على مانشستر يونايتد ونيوكاسل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

يذكر أن نجم المنتخب الوطني محمد صلاح توج بتلك الجائزة في شهر مارس للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما توج بها من قبل شهري نوفمبر وفبراير.

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