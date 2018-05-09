الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو إلى مراجعة الإتفاق النووي مع إيران

عين ليبيا

جدَّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعوته إلى مراجعة الاتفاق النووي الإيراني في أول تعقيب رسمي من الجامعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف أبو الغيط أن الاتفاق كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني ولطالما قلنا أن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار.

كما أشار أبو الغيط إلى أنه بدا من قرارات القمة العربية الأخيرة في الرياض أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره.

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