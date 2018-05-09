خمسة قتلى في هجمات على مركزين للشرطة في كابول

كابول-العنوان

قتل خمسة اشخاص على الأقل اليوم الاربعاء في هجمات يبدو أنها منسقة استهدفت مفوضيتي شرطة في كابول، وسط خشية السلطات من تصاعد أعمال العنف خلال الأيام القادمة.

وقال مراسلو فرانس برس أن سلسة انفجارات قوية هزت كابول قبيل الظهر تلتها عمليات تبادل لإطلاق النار بين مهاجمين وقوات الأمن. كما سجل انفجار قوي عصر اليوم ناجم عن قيام انتحاري بتفجير نفسه، بحسب مصدر أمني.

وسارع كل من تنظيمي طالبان والدولة الإسلامية إلى تبني الهجمات، لكن المخابرات الأفغانية نسبتها إلى شبكة حقاني حليف طالبان وإلى مجموعة عسكر طيبة الباكستانية. ونددت باكستان بالاعتداء.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 16 بجروح، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح. واشارت وزارة الداخلية إلى مقتل شرطيين لكن لم يعرف على الفور إذا كانوا ضمن حصيلة وزارة الصحة.

فخلال هجوم أول، عمد انتحاري إلى تفجير نفسه أمام مركز للشرطة غرب المدينة، قبل تبادل كثيف لإطلاق النار بين مهاجمين آخرين وعناصر من الشرطة، كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش.

وقال وزير الداخلية ويس برمك أن ثلاثة مهاجمين قتلوا بعد أن رموا قنابل يدوية وأضرموا النار في قسم من المبنى. كما قتل شرطيان وأصيب شرطيان آخران بجروح.

واضاف المتحدث أن “الهجوم الثاني وقع أمام مفوضية الشرطة الرقم 10 في منطقة شار-ايناو بوسط كابول”. وقال إن “عمليات البحث والتطهير” متواصلة.

وأوضح الوزير “أن الانتحاري فجر شحنته عند مدخل الشارع في حين نزل من سيارة قريبة أربعة مهاجمين” مضيفا “قتل أحدهم بيد الشرطة ولا يزال ثلاثة مختبئين في البناية”.

وتم إخلاء المباني المجاورة لكن لا يعرف ما إذا كان هناك أشخاص محتجزين من قبل المسلحين.

وسجلت هذه الهجمات بالتزامن مع زلزال بقوة 6,2 هز أفغانستان الاربعاء وضمنها العاصمة كابول.

المصدر- أ ف ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية