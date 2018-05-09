المرشحة لرئاسة سي أي إيه تعد بعدم اللجوء للتعذيب

قالت جينا هاسبل المرشحة لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) الأربعاء أمام الكونجرس إن الوكالة لن تعود إلى برنامج الاستجوابات العنيفة الذي استخدم إثر اعتداءات 11 سبتمبر، والذي اعتبر بمثابة وسيلة تعذيب، وذلك حتى لو طلب منها الرئيس ذلك.

وقالت أمام لجنة بمجلس الشيوخ "يمكنني أن أؤكد لكم التزامي الشخصي ودون تحفظ أن "سي أي إيه" تحت إدارتي لن تعود إلى مثل هذا البرنامج للاستجواب والاحتجاز".

يُشار إلى أن المرشحة تورطت في استجوابات تعرض فيها عناصر محسوبون على القاعدة للتعذيب في 2002.

وأضافت لدى سؤالها إذا كانت ستطيع أوامر الرئيس إذا طلب ذلك؟ "لن أسمح في سي أي إيه بمتابعة أنشطة اعتبرها غير أخلاقية حتى لو كانت قانونية تقنيا. لن أسمح أبدًا بذلك".

وذكرت جينا هاسبل أن الممارسات التي استخدمت في تلك الفترة باتت محظورة في قانون السلوك العسكري الذي يستخدم حاليا مرجعًا للتشريع والذي كان ألغي الترخيص باللجوء إلى استجوابات عنيفة الذي صدر عن إدارة جورج بوش.

وكانت هاسبل التي أمضت 33 عامًا داخل الوكالة التي مقرها لانغلاي (فرجينيا) أثارت جدلا لطريقة إدارتها عام 2002 لسجن سري لـ"سي أي إيه" في تايلاند حيث كان تعرض أشخاص اشتبه في انتمائهم للقاعدة للتعذيب.

وشملت حصص التعذيب خصوصا محاكاة الغرق، وألغي الرئيس السابق باراك أوباما هذه الأساليب.

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