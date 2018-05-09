جمال بن حويرب في المرتبة السادسة عالميا ضمن قادة المنظمات متعددة الأطراف

اختارت مؤسسة ريشتوبيا العالمية، الشاعر والأديب جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في المرتبة السادسة ضمن 100 شخصية مؤثرة عالميًا من قادة المنظمات متعددة الأطراف.

وارتفع ترتيب جمال بن حويرب في القائمة عن العام السابق 4 مراكز؛ حيث كان يحتل المرتبة العاشرة.

وجاءت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي في المرتبة الأولى، وأنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة في المرتبة الثانية، وكريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي في المرتبة الثالثة، وميشيلا جيان حاكم عام كندا السابقة في المرتبة الرابعة، وكوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة في المرتبة الخامسة.

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