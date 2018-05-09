ترامب يستبعد المنطقة منزوعة السلاح كمكان للاجتماع مع كيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم استبعاد المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كمكان لاجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن الاجتماع المزمع لن يكون في المنطقة المنزوعة السلاح، وهو موقع كان قد قال من قبل إنه موقع جذاب بسبب رمزيته، خاصة إذا نجحت المحادثات.

وأوضح ترامب أن تفاصيل الاجتماع ستعلن في غضون ثلاثة أيام، كما أشاد بكيم بسبب إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: "أقدر كيم جونج اون للقيام بذلك".

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