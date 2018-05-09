ترامب يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العقوبات ضد طهران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني، مؤكدا فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، في خطوة يخشى أن تسبب تداعيات واسعة على إيران والعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأضاف ترامب أن العقوبات قد تطال أيضا دولا أخرى وصفها بالمتواطئة مع إيران.

يذكر أن ترامب قد كرر كثيرا تهديده بالانسحاب من الاتفاق الموقع في عام ألفين وخمسة عشر بين إيران من جهة، ومجموعة خمسة زائد واحد، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم تطرق الاتفاق لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو دور طهران في الحرب السورية واليمنية، وكونه لا يمنعها نهائيا من تطوير أسلحة نووية..

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