وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية

عين ليبيا

وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء إلى كوريا الشمالية حيث سيجري مباحثات تمهيدا للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بحسب فرانس برس.

وبومبيو الذي التقى كيم الشهر الفائت خلال زيارة سرية قام بها الى بيونغ يانغ حين كان لا يزال مدير لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وصل الى بيونغ يانغ وتوجه الى فندق “كوريو” حيث سيعقد سلسلة مباحثات، بحسب ما افاد صحافيون يرافقون الوزير الاميركي في زيارته.

كما سيسعى الوزير الاميركي لاقناع النظام الكوري الشمالي باطلاق سراح ثلاثة اميركيين يحتجزهم.

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