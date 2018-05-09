حاربي التجاعيد وعالجي تساقط الشعر.. 10 استخدامات لورق اللورا

الأعشاب الطبيعية صيدلية طبية داخل منزلك، تساعدك في حل الكثير من المشكلات، لما لها من فوائد صحية كبيرة ومنها ورق اللورا أو ما يسمى بورق (الغار)، فهو من الأساسيات في البيوت، له رائحة نفاذة وطعم مميز تستخدمه النساء في المطبخ داخل عدة وجبات، فهو علاج قوي للكثير من الأمراض، وفاتح للشهية ومبيض للأسنان، ومن استخداماته التي قد لا تعرفها رغم وجوده في كل بيت مصري:

1- ورق اللورا يجعل وجباتك شهية ومميزة، استخدميه في طهي الدجاج واللحم، فهو يمنح الشوربة مذاقا خاصا ومميزا، إضافة إلى أنه يحمي الجسم من الكثير من الأمراض.

2- اشربيه إذا كنت تعانين من حرقة بالمعدة والانتفاخات التي تحدث في البطن، كل ما عليك هو غليه مع قطعة من الزنجبيل، وحليه بملعقة من عسل النحل ثم أضيفي الماء، اشربي هذا الخليط مرتين يوميا للحصول على نتيجة، فهو يساعد أيضًا في فتح الشهية، يمكنك أن تعرفي أيضًا عن فوائد زيت الخروع لجسمك هنا.

3- إذا كنت تعانين من مشكلة تسبب لك الضغوط والتوتر داخل المنزل، ورق اللورا يساعدك في حلها، من خلال حرقه داخل المنزل، واستخدامه مثل البخور فاستنشاقه يساعد على الهدوء وراحة البال، هذه الخطوة تساعدك على التخلص من القلق والتوتر والضغط النفسي الشديد بالمنزل، فهو له تأثير على الحالة النفسية للإنسان.

4- استخدمي ورق اللورا إذا كنت تتبعين حمية غذائية لإنقاص وزنك، فهو لا يحتوي على الكوليسترول، لذلك يستخدم في كثير من الوصفات لتقليل الوزن، قد يهمك.. الحبهان أغلى التوابل.. مضاد للاكتئاب والميكروبات

5- يساعد ورق اللورا في التخلص من مشكلة اصفرار الأسنان، كل ما عليك هو فرك الأسنان بورقة منه، واظبي على هذه الخطوة ثلاثة أيام للحصول على أسنان ذات لون أبيض ناصع، ويمكنك من هنا معرفة معلومات تفيدك عن تبييض الأسنان.

6- مع بداية فصل الصيف تزداد خطورة الحشرات التي تسبب لسعات، ورق اللورا يساعدك في تخفيف الالتهابات الناتجة عن لسعات الحشرات، اخلطيه مع القليل من الزيت وضعيه مكان اللسعة سيعالج الأمر سريعًا.

7- اشربي كوبا من ورق اللوا المغلي مرتين يوميا لعلاج الصداع، كما أنه علاج فعال لتفتيت حصى الكلى وله قدرة فعالة في تخفيف الالتهابات.

8- زيت اللورا يساعدك في علاج آلام المفاصل والعظام، اشتريه من أي عطار وادهني منه على مكان الألم، ويمكنك معرفة فوائد بذور الكتان هنا.

9- مشكلة تساقط الشعر التي يعاني منها أغلب السيدات، يساعد ورق اللورا في حلها، فهو يقوي الشعر ويمنع تساقطه ويمنع القشرة ويطهر فروة الرأس من أي حشرات وبكتيريا، وذلك لأنه يحتوي على فيتامينات، كل ما عليك هو غلي أوراق اللورا وتركها تبرد وصفيها واستخدميها على الرأس واتركيها، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المخصص لك، كرري هذه الخطوة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة.

10- حاربي التجاعيد بورق اللورا، فهو يساعد على شد الجلد ومنع ظهور علامات تقدم العمر، اغليه وبعد أن يبرد استخدميه كمنظف للبشرة، كرري الخطوة مرتين أسبوعيا حتى تحصلي على بشرة نضرة وخالية من عيوب.

بهذه الخطوات يمكنك استخدام نبات ورق اللورا، أو كما يطلقون عليه "الغار"، في مطبخك عند إعداد الوجبات، وأيضًا لعلاج مشكلات الشعر والبشرة وعلاج الكثير من الأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا