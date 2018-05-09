فكي عقد السلاسل بحيل بسيطة.. زيت الأطفال حل مثالي

تشابك الإكسسوارات من المشكلات التي تواجه كل فتاة، فالسلاسل دائما تتشابك مع الخواتم وغيرها، فالتعامل مع الإكسسوارات لا يجب أن يكون عشوائيا، حتى لا يتسبب الأمر في قطعها أو استغراق وقت طويل لاختيار ما تريدين ارتداءه لاستكمال مظهرك الأنيق، مشكلة تشابك السلاسل يمكنك فكها بسهولة باستخدام عدة طرق منها:

1- الدبابيس الرفيعة تساعدك في حل أزمة تعقد السلاسل مع بعضها وبعض، كل ما عليك هو استخدام دبوس رفيع لفك العقد، حركيه في كل الاتجاهات داخل ثنايا العقد حتى تتمكني من فك التشابك بسهولة.

2- بودرة الأطفال من الأشياء التي يمكن أن تساعدك في حل الكثير من المشكلات، فهي مفيدة في أغراض كثيرة داخل منزلك، انثري القليل منها على العقد، ثم افركيها بين يديك، هذه الخطوة تسهل عملية فك السلاسل بشكل أكبر.

3- بعد فك العقد، اغسلي السلسلة أو العقد بالمياه للتخلص من بقايا بودرة الأطفال المتبقية عليها، اعرفي من هنا إزاي تحافظي على إكسسواراتك من التلف والصدأ.

4- عليك حماية إكسسواراتك من التشابك وترتيبها، فاحرصي على تعليق السلاسل والعقود لمنع التشابك، وضعي الخواتم في علبة الإكسسوارات بمفردها، وغلفي كل سلسلة بكيس بلاستيك مطاط لضمان عدم تكون عقد فيها أو تشابكها مع سلسلة أخرى من جديد، لو مهتمة بإكسسوارات الشعر اعرفي تفاصيل عنها هنا.

5- استعيني بالحامل المخصص للسلاسل، أو صممي طريقة مشابهة في منزلك من خلال تعليق دبابيس داخل الدولاب وتعليق السلاسل عليها، اختاري دبابيس عريضة، قد يهمك.. الخلخال موضة صيف 2018.. طرق بسيطة لارتدائه.

6- استخدمي زيت الزيتون أو زيت الأطفال، في حل هذه المشكلة من خلال دهن المنطقة التي بها تشابك بقطعة قطن مبللة بزيت الأطفال، فهو يساعدك في تسهيل الحركة وفك التشابك سريعًا.

بهذه الخطوات تتمكنين من الحفاظ على إكسسوارات دون تشابك، كل ما عليك هو الحرص على تنظيمها وتعليق أي جزء ترتدينه منها دون تجاهل وفوضى.



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