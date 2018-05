إحصائية: 3.7 مليون مهاجر غير أوروبي مقيم رسميا في إيطاليا

المتوسط:

أوضحت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 3.7 مليون مهاجر من خارج الإتحاد الأوروبي يقيمون بشكل رسمي في البلاد.

وكشف تقرير عن حضور المهاجرين في المناطق الحضرية، أعدته الإدارة العامة للهجرة وسياسات الاندماج في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، أن التركيز الأكبر للمهاجرين يكمن في الشمال مع 62٪، من ما يتجاوز الـ3.7 من الأجانب، يليه الوسط بنسبة 24.2٪، ثم الجنوب بنسبة 13.9٪”.

وأفاد التقرير أن مدينتي ميلانو وروما تستضيفان أكثر من خُمس هؤلاء المهاجرين، تتبعهما تورينو، فلورنسا، نابولي وبولونيا بنسب تتراوح بين 2.3٪ و 3.2٪”، في حين أن “المراكز الحضرية الأخرى تستضيف أقل من 2٪ من المهاجرين.

وأبرز تحليل البيانات “الجوانب الرئيسية لإدماج المهاجرين في قطاع العمل والمجال الاجتماعي”، وذلك “في إطار يتميز باختلافات كبيرة على الصعيد الجغرافي ومن حيث الكثافة السكانية”.

ومن بين الأبعاد التي بحثها التقرير، هناك الجوانب الاجتماعية والديموغرافية، تلك المتعلقة بمسارات التكامل بين القُصَّر الأجانب والأجيال الثانية، فضلاً عن ظروف التوظيف وإدارة الإعمال لدى المواطنين المهاجرين.

