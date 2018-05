المتوسط:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، رغبة باريس في إبقاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأكد قصر الإليزيه (مقر الرئاسة الفرنسية) في بيان له أن ماكرون ذكّر روحاني بالمسؤوليات التي تتحملها الجمهورية الإسلامية بموجب الاتفاق النووي.

وجاء في البيان أن الرئيس الفرنسي أعرب عن عزم بلاده الاستمرار في تطبيق الاتفاق النووي بأكمله، مشددا على أهمية أن تقوم طهران بالشيء ذاته.

وأوضح ماكرون أن بلاده تسعى إلى بدء محادثات على نطاق واسع مع جميع الأطراف المعنية انطلاقا من الاتفاق الموجود من أجل التوصل إلى إطار يخدم مصلحة الجميع لما بعد الاتفاق النووي عام 2025 وأنشطة إيران الباليستية، ودورها في المنطقة.

وأشار البيان الفرنسي إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون مع جميع الدول المعنية حفاظا على الاتفاق النووي وحماية للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن وزيري خارجية البلدين سيعقدان قريبا اجتماعا بهدف مناقشة مواصلة تطبيق الاتفاق النووي.

من جانبه، أشار روحاني لنظيره الفرنسي إلى محدودية الفرص المتاحة لأوروبا بغية الحفاظ على الاتفاق النووي، قائلا إنه يتعين على دول القارة العجوز توضيح موقفها إزاء الموضوع في أقرب وقت ممكن والإعلان عن نواياها فيما يتعلق بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب الاتفاق.

The post ماكرون يؤكد رغبة فرنسا في إبقاء الاتفاق النووي الإيراني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية