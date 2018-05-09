الأمين العام للأمم المتحدة يدعو القادة اللبنانيين إلى العمل بروح من الوحدة

عين ليبيا

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان على إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أيار / مايو، وهي الأولى منذ عام 2009؛ قائلا إنها تمثل خطوة حيوية في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز تقاليدها الديمقراطية.

وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى الناطق باسمه، عن تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا القادة السياسيين في لبنان إلى العمل بروح من الوحدة، بهدف تعزيز جدول الأعمال الطموح الذي حدده لبنان وشركاؤه الدوليون.

هذا وتواصل الأمم المتحدة دعم لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقا لاتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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