المتوسط:

أفادت وسائل إعلامية في اليمن، مساء الأربعاء، بحدوث انفجار ضخم وقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن غارات التحالف العربي استهدفت مطار صنعاء وقاعدة الدليمي الجوية المحاذية للمطار، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت معسكر النقل الثقيل في منطقة عصر بالعاصمة.

وصرح مصدر أمني بصعدة مقتل إمراة وأطفالها الأربعة بغارة جوية استهدفت منزلا في منطقة ضحيان.

The post غارات التحالف العربي تستهدف مطار صنعاء وقاعدة الدليمي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية