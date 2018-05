الجبير: المملكة ستطور سلاح نووي إذا واصلت إيران برنامجها

المتوسط:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية، قال الجبير في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية “إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه”.

وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لحماية شعبها إذا استعادت إيران برنامجها النووي.

ونشر وزير الخارجية السعودي يوم الثلاثاء تغريدات أكد فيها أن الرياض تؤيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتدعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وشدد الجبير على أن الرياض ستستمر بالعمل مـع شركائها لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

