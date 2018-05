تهديدات “داعش” تدفع العراق لغلق المطارات خلال الانتخابات

المتوسط:

أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء أن العراق سيغلق مطاراته ومعابره الحدودية لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات التي ستجرى في 12 مايو أيار وهي الأولى منذ هزم العراق تنظيم داعش الإرهابي.

وسيسري قرار إغلاق المطارات والمعابر الحدودية بداية من منتصف ليل الجمعة.

وأضاف متحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن ستعلق أيضا السفر بين المحافظات وستفرض قيودا على حركة المركبات يوم السبت قبل أن تخفف الإجراءات تدريجيا بعد أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها.

وهدد متشددو تنظيم داعش بشن هجمات قبل الانتخابات وحذروا العرب السنة من المشاركة فيها.

واجتاح التنظيم نحو ثلث أراضي العراق في 2014 لكن العراق استعاد السيطرة على كل البلدات والقرى بعد معارك استمرت أكثر من ثلاث سنوات بقيادة الحكومة والقوات الكردية بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وفصائل شيعية تدعمها إيران.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في جميع أنحاء البلاد على التنظيم الإرهابي في ديسمبر كانون الأول بعد خمسة أشهر من استعادة قواته السيطرة على مدينة الموصل في الشمال في معركة استمرت فترة طويلة مع المتشددين.

لكن التنظيم لا يزال ينفذ تفجيرات وعمليات اغتيال وكمائن ولا يزال نشطا في سوريا حيث خسر أيضا معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها.

