برشلونة يكتسح فياريال في ليلة وداع إنيستا

كتب: علي الزيني

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فريق فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

أحرز كوتينيو هدف التقدم في الدقيقة 11، وأضاف باولينيو الهدف الثاني في الدقيقة 16، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث، وأدرك نيكولا سانسوني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54، وعزز عثمان ديمبلي تقدم الفريق الكتالوني برباعية في الدقيقة 87، وعاد اللاعب ذاته ليختتم خماسية البرسا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بهذه الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة مقابل 57 لمنافسه في المركز السادس.

سيطر برشلونة على الكرة منذ بداية اللقاء، وترجم ذلك بتسجيل هدفين في أول ربع ساعة، جاء الأول من تسديدة ديمبلي أخفق الحارس أسينخو في إبعادها ليكملها كوتينيو بسهولة في الشباك، بتمريرة إنييستا الرائعة سجل باولينيو الهدف الثاني، وسط استسلام لاعبي فياريال، ومن تبادل إنييستا الكرة مع ميسي، انفرد الأخير بالمرمى وسدد بيسراه محرزا الهدف الثالث ورقم 34 له في الليجا هذا الموسم، ليبتعد عن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، بفارق 3 أهداف.

في الشوط الثاني تحسن أداء فريق فياريال وسجل نيكولا سانسوني، هدف تقليص الفارق، وانطلق راكيتيتش من الجبهة اليمنى ليخترق منطقة الجزاء، ويلعب كرة عرضية قابلها ديمبلي بسهولة في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة انطلق ديمبلي وتخطى الدفاع مسجلا الهدف بلمسة رائعة من فوق الحارس سيرخيو أسينسيو، مختتما مهرجان الأهداف.

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