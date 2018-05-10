يوفينتوس بطلًا لكأس إيطاليا للمرة الـ13

كتب: علي الزيني

توج فريق يوفينتوس الإيطالي بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه على نظيره ميلان برباعية نظيفة في اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما، وبذلك يتوج اليوفي بلقب الكأس الـ13 في تاريخ النادي.

ورغم صمود دفاع ميلان أمام هجوم السيدة العجوز خلال الشوط الأول إلا أن الدقيقة 56 شهدت بداية الانهيار بعد أن أحرز مهدي بن عطية الهدف الأول ليوفينتوس، حيث تبعه دوجلاس كوستا بالهدف الثاني في الدقيقة 61، وعاد مهدي بن عطية ليضيف الهدف الثاني له، والثالث لليوفي في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 76 أحرز نيكولا كالينيتش لاعب ميلان هدفًا بالخطأ في مرماه لينتهي اللقاء يوفينتوس برباعية نظيفة.

بدأ يوفنتوس بضغط عال، منذ الدقائق الأولى للمباراة، وحاول تسجيل هدف مبكر، عن طريق سامي خضيرة، إلا أن تسديدته وصلت ضعيفة، في الدقيقة الثالثة، وشهدت الدقيقة 7، فرصة خطيرة لميلان، بعد عدة تمريرات بين تشالهان أوغلو وكوتروني، ليسددها الأخير بقوة، إلا أن جيانلويجي بوفون نجح في إبعادها.

وأخطأ ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس، في منتصف الملعب، لتقطع منه الكرة، وتتحول لهجمة إلى ميلان، في الدقيقة 29 ليسددها سوسو، ويتصدى لها بوفون لتخرج إلى ركنية، ومن عرضية في الدقيقة 37، عن طريق كوادرادو من الجهة اليمنى، استغلها ماريو ماندزوكيتش برأسية في منتصف المرمى، يتصدى لها جيانلويجي دوناروما.

وشهد الثواني الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، حالة من العصبية، بعد تدخل عنيف من بنعطية على تشالهان أوغلو، لينهي حكم المباراة، الشوط دون احتساب الخطأ، ما دعا لاعبي ميلان للاحتجاج، قبل أن يدخل جينارو جاتوزو، لتهدئة لاعبيه.

مع بداية الشوط الثاني، نجح ديبالا في خطف كرة من خلف المدافعين، ليسددها ويتصدى لها دوناروما ببراعة، ونجح بنعطية، مدافع اليوفي، في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 55، بعد عرضية من ميراليم بيانيتش، أسكنها المغربي في الشباك، وفي الدقيقة 60، أحرز دوجلاس كوستا، الهدف الثاني من تسديدة قوية، بالقدم اليسرى، أخطأ دوناروما في تقديرها وفشل في الإمساك بها، لتسكن مرمى الروسونيري.

استمر زلزال يوفنتوس، في وجه ميلان، وبعد خطأ فادح من دوناروما، تمكن بنعطية من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث ليوفنتوس، في الدقيقة 64، ومن ركلة ركنية في الدقيقة 76، زاد يوفنتوس غلته من الأهداف بهدف عكسي من كالينيتش، وسدد بعد ذلك ديبالا في الدقيقة 78، كرة ساقطة بعدما لاحظ تقدم دوناروما ولكنها ذهبت خارج المرمى، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي برباعية نظيفة.

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