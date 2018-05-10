منافس مصر.. السعودية تفوز على منتخب الجزائر للمحليين بثنائية

كتب: علي الزيني

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب الجزائر المحلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة قادش الإسبانية، ضمن استعدادات منتخب الخضر، للمشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا.

أحرز سلمان الفرج، لاعب خط وسط المنتخب السعودي، الهدف الأول في الدقيقة 25، من تسديدة أرضية قوية سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى منتخب الجزائر، وأضاف يحيى الشهري الهدف الثاني، بعدما انفرد بحارس مرمى محاربي الصحراء، ليضعها بطريقة رائعة داخل الشباك.

تعد هذه هي الودية الأولى التي يخوضها المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بمدينة ماربيا الإسبانية، في إطار المرحلة الرابعة استعدادا للمشاركة في المونديال الروسي، حيث من المنتظر أن يلتقي مع منتخب اليونان في 15 من الشهر الجاري، وشهدت المباراة غياب اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا، نظرًا لعدم إدراج اللقاء ضمن الأجندة الدولية.

ويقدم المنتخب السعودي مباراة متوازنة دفاعًا وهجومًا أمام المنتخب الجزائري للمحليين، في ظل الأداء المتواضع من المنتخب الأخير.

ويعتمد المنتخب السعودي على بناء الهجمات من الخلف بطريقة بطيئة، حيث لعب بطريقة 4-1- 4-1، وهذه الطريقة لا تتناسب مع منتخب الخضر، نظرًا لتواضع قدرات لاعبيه، التي ظهرت في مباراة اليوم أمام منتخب المحللين الجزائري، بينما اتضحت مسافات كبيرة بين اللاعبين.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب مصر وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق يوم 14 يونيو المقبل.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة كاترينبورج الروسية.

أما المباراة الثانية للفراعنة في البطولة تأتي أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض في الثامنة من مساء يوم 19 يونيو 2018، على ملعب كريستوفسكي، بمدينة سانت بطرسبرج.

ويختتم المنتخب مشوار الدور الأول بمواجهة السعودية في الرابعة من مساء يوم 25 يونيو 2018، على ملعب سنترال في مدينة فولجوجراد.

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