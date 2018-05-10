علماء وأئمة موريتانيا يطالبون الرئيس بالبقاء في السلطة لفترة ثالثة

في خطوة غير مسبوقة دعت اتحادات علماء وأئمة موريتانيا الرئيس إلى البقاء في السلطة من أجل "استكمال مشروعه السياسي والتنموي للبلاد" .

وقال رئيس اتحاد علماء موريتانيا الشيخ حمدا ولد التاه في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس محمد ولد عبد العزيز "طلبنا من الرئيس مواصلة المسيرة لإكمال ما بدأه للشعب".

تصريحات ولد التاه جاءت بعد لقاء اتحادات علماء وأئمة موريتانيا، الرئيس اليوم بالقصر الرئاسي.

وأوضح العلامة الشيخ حمدا ولد التاه، من أبرز علماء البلاد، أنهم طالبوا الرئيس، بمواصلة "المسيرة حتى يكمل ما بدأه لصالح الشعب الموريتاني".

وأضاف "هذه مقابلة تقليدية سنوية نقوم خلالها بتقييم المنجزات وقدمنا له الشكر على الخدمات الجليلة التي قدمها خلال الفترة الماضية".

وكان ولد عبد العزيز قد أعلن مرارًا نيته عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة، احترامًا لمقتضيات الدستور الذي يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من فترتين.

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