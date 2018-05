قطر تخترق الجامعة العربية من باب “وزراء الإعلام العرب”

وكالات:

استطاعت إمارة الإرهاب والتطرف اختراق جامعة الدول العربية، من باب مجلس وزراء الإعلام العرب، الذى منح مجلسها جائزتين لتليفزيونها الرسمى الذى لا يكل عن نشر رسائل التحريض والكراهية والبغضاء وبث الفتن عبر برامجه المختلفة وهجومه المستمر على دول “الرباعى العربى” منذ إعلان مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، فى يونيو الماضى.

وقد منح مجلس “وزراء الإعلام العرب” اليوم، الأربعاء، برئاسة الجزائر خلفا لتونس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال دورته العادية الـ49 التليفزيون القطرى جائزتين ضمن جوائز التليفزيونات العربية لعام 2018، وهو الأمر الذى استغله تليفزيون الدوحة خلال نشراته لتجميل صورة إمارة الإرهاب.

وقد منحت جامعة الدول العربية وسط علامات استفهام كبيرة، عبر مجلس وزراء الإعلام العرب التليفزيون القطرى جوائز لبرنامجى “نبض الاقتصاد” كأفضل برنامج اقتصادى وبرنامج “العيادة” كأفضل برنامج طبى، واللذان يبثان عبر تليفزيون قطر، الذى لا يترك فرصة إلا بهجومه على دول المقاطعة العربية.

بدوره استغل مندوب إمارة الإرهاب لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفد قطر إلى اجتماع وزراء الإعلام العرب سيف البوعينين، الاجتماع للهجوم على قنوات تليفزيون دول “الرباعى العربى” وشن ادعاءات كاذبة ضد وزير الإعلام البحرينى الذى انتققد قناة “الجزيرة” القطرية بسبب بثها برامج تثير الفتنة وتحرض عليها.

وشكر المندوب القطرى نظيره بدولة الجزائر لترأسه الدورة الحالية، كما وجه الشكر لدولة تونس رئيسة الدورة السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب، قبل أن يشن هجومه على الإعلام البحرينى وقنوات دول الرباعى العربى، والدفاع عن قناة بلاده “الجزيرة” التى تبث برامج طوال اليوم تدعو للعنف وتحرض على زعزعة استقرار الدول العربية المستقرة.

واستخدم البوعينين، منبر الجامعة العربية للدفاع عن “الجزيرة” خلال كلمته بالاجتماع، وسط صمت مريب من أعضاء المجلس الذى حضر اجتماع وزراء الإعلام العرب، قائلا: “إن البحرين تروج لأكاذيب ضد الجزيرة، ولكن الجزيرة لا تنشر الكراهية بل أن من ينشر الكذب والكراهية والعنصرية والبغضاء والفرقة هى قناته والقنوات التى على شاكلها”، زاعما أن الجزيرة تعتمد على المهنية وأنها تنقل الخبر الصحيح وتراعى شرف الكلمة، على حد زعمه.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلق فى دورته الـ 49 بحضور وزراء الإعلام والمسئولين عن الأجهزة الإعلامية فى الدول العربية، ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية والدكتور خالد الغامدى رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمته خلال الاجتماع والتى ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أن هذه الدورة تنعقد فى ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية أبرزها الاضطرابات السياسية والتدخلات الأجنبية والتحديات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه التحديات تدعونا للتوحد لإيجاد الحلول لمشاكل الأمة حتى تحقيق الأهداف المنشودة، مشددا على ضرورة قيام الإعلام بدوره الإصلاحى، وأن يشجع الجمهور على الاهتمام بالقضايا الحيوية كتغير المناخ وينأى عّن الطائفية والكراهية.

وفيما يبدو أنه مجاملة ومحابة للإمارة الداعمة للإرهاب والتطرف من جانب القائمين على المجلس الذى تترأسه حاليا دولة الجزائر، فاز تليفزيون الدوحة بالجائزتين رغم برامجه ونشرات أخباره القائمة على الكذب والتدليس ونشر الفتن والمزاعم على مدار الساعة ضد أشقاءه العرب.

