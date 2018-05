زعيم كوريا الشمالية يقبل طلب أمريكا الإفراج عن معتقليها فى بيونج يانج

وكالات:

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال إنه قبل طلبا أمريكيا بالإفراج عن معتقلين أمريكيين ومنحهم عفوا، ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن “كيم”، قوله، إن القمة القادمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستكون اجتماعا أول رائعا لدعم موقف إيجابى بشأن شبه الجزيرة الكورية، وذكرت الوكالة أن كيم توصل أيضا إلى توافق مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال اجتماعهما.

واعتبر الزعيم الكورى الشمالى، خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الذى يزور بيونج يانج، أنّ القمة المزمع عقدها بينه وبين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ستشكّل فرصة “تاريخية”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، وقال كيم، إن هذه القمة مع الرئيس الأمريكى ستكون “خطوة أولى ممتازة” ستساهم فى تحسين الوضع بشبه الجزيرة الكورية وفى “بناء مستقبل جيد”.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رحب، الأربعاء، بافراج الزعيم كيم جونج أون عن ثلاثة أمريكيين كانوا معتقلين فى كوريا الشمالية ووصفه بأنه “بادرة حسن نية”، على ما ذكر البيت الأبيض، وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى بيان إن “الامريكيين الثلاثة بدوا فى حالة جيدة وتمكنوا جميعا من السير فى الطائرة دون مساعدة” برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو.

وتابعت “كل الأمريكيين يتطلعون للترحيب بهم فى الوطن ورؤيتهم يجتمعون مع أحبائهم” مجددا، والإفراج عن الثلاثة — كيم دونج-شول وكيم سانج-دوك وكيم هاك-سونج – كان متوقعا كبادرة حسن نية وسط استعدادات لقمة بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم، وتطالب واشنطن بأن تفكك كوريا الشمالية برنامجها للاسلحة النووية، وذكرت ساندرز أن “الرئيس ترامب يرحب بافراج الزعيم كيم جونج أون عن المواطنيين الأمريكيين ويرى ذلك كبادرة حسن نية”.

