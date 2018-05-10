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سماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

سُمع دوي انفجارات ضخمة، فجر اليوم الخميس، في العاصمة السورية، كما سُجّل تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في دمشق.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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