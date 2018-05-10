سماع دوي انفجارات وتحليق مكثف للطيران الحربي في دمشق

سُمع دوي انفجارات ضخمة، فجر اليوم الخميس، في العاصمة السورية، كما سُجّل تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في دمشق.
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ايوان ليبيا
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